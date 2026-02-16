PGA-Thriller: Morikawa siegt in Pebble Beach – Baby-News!

SID 16.02.2026 • 07:48 Uhr Neben dem Turniergewinn darf sich der US-Amerikaner noch über privates Glück freuen.

Der zweimalige Major-Sieger Collin Morikawa hat das Pebble Beach Pro-Am in Kalifornien nach einem spannenden Finale für sich entschieden und seinen ersten Sieg auf der PGA-Tour seit zweieinhalb Jahren gefeiert.

US-Profi triumphiert hauchdünn beim 20-Millionen-Turnier

Der US-Amerikaner gewann das mit 20 Millionen US-Dollar dotierte Turnier mit 266 Schlägen und nur einem Schlag Vorsprung vor dem Österreicher Sepp Straka und dem Australier Min Woo Lee (beide 267). Auch den Weltranglistenersten Scottie Scheffler, der am Schlusstag mit drei Eagles noch einmal starken Druck ausgeübt hatte, ließ er hinter sich.

Morikawa krönt Triumph mit Baby-News

„Es ist aus vielen Gründen etwas Besonderes“, sagte Morikawa nach seinem Erfolg und nutzte den Moment, um bekannt zu geben, dass er und seine Ehefrau Katherine ihr erstes Kind erwarten: „Wir haben es diese Woche erst ein paar Leuten erzählt und gesagt: ‚Was gibt es Besseres, es der Welt mitzuteilen, wenn ich gewinnen sollte‘“, erklärte der 29-Jährige.

Birdie am Schlussloch beendet Durststrecke – Jäger und Schmid weit zurück