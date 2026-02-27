Sturz in Aufzugschacht: Golfprofi Pavan erleidet Wirbelbrüche

SID 27.02.2026 • 17:46 Uhr Bei dem Unfall in Südafrika fiel der Italiener Andrea Pavan laut Berichten mehrere Stockwerke in die Tiefe.

Bei einem Sturz in einen Aufzugschacht hat der italienische Golfprofi Andrea Pavan in Südafrika schwere Verletzungen erlitten.

Der Unfall ereignete sich am Rande des Turniers der DP World Tour in Stellenbosch, Berichten zufolge fiel Pavan dabei mehrere Stockwerke in die Tiefe, nachdem sich die Aufzugtür in seiner Unterkunft geöffnet hatte, obwohl die Kabine nicht da war.

Pavan erleidet mehrere Wirbelbrüche

Pavan erlitt dabei mehrere Wirbelbrüche und verletzte sich an seiner Schulter, in einer örtlichen Klinik wurde er am Mittwochabend operiert. „Ich habe nun eine lange Reha-Zeit und viel Arbeit vor mir“, teilte der zweimalige Turniersieger in einem Statement am Freitag aus dem Krankenhaus mit. Der 36-Jährige muss zur Behandlung noch mehrere Wochen in Südafrika bleiben.