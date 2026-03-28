Tiger Woods nach Unfall & Festnahme frei – Urintest verweigert

SID 28.03.2026 • 06:17 Uhr Der US-Amerikaner soll Anzeichen einer Beeinträchtigung gezeigt haben. Einen Atemalkoholtest bestand er jedoch.

Golfstar Tiger Woods ist nach seinem Autounfall und anschließender Festnahme wieder auf freiem Fuß. Der US-Amerikaner wurde am späten Freitagabend (Ortszeit) beim Verlassen einen Bezirksgefängnisses in einem Auto fotografiert. Gemäß den Gesetzen Floridas zu Trunkenheit am Steuer war der 50-Jährige acht Stunden lang in der Einrichtung festgehalten worden.

Woods verweigert Urintest nach Unfall

Woods war zuvor in seinem Wohnort Jupiter Island mit seinem Wagen verunglückt. Die zuständige Polizei teilte mit, dass er Anzeichen einer Beeinträchtigung gezeigt habe. Einen Atemalkoholtest bestand Woods jedoch. „Als wir ihn dann zu einer Urinprobe aufforderten, verweigerte er diese“, sagte Sheriff John Budensiek: „Daher wurde er wegen Trunkenheit am Steuer, Sachbeschädigung und der Verweigerung eines rechtmäßigen Tests im Zusammenhang mit dem Unfall angeklagt.“

Woods streift Lkw beim Überholen

Woods, der beim Unfall unverletzt blieb, versuchte laut Budensiek auf einer zweispurigen Straße einen Reinigungs-Lkw zu überholen. Dabei habe er mit seinem Land Rover das Heck gestreift. Das Fahrzeug kippte daraufhin auf die Fahrerseite, Woods konnte eigenständig herauskrabbeln.

Experten vermuten Drogeneinfluss bei Woods

Die Experten für Drogenerkennung, die Woods am Unfallort untersuchten, empfanden den Golfer als „lethargisch“ und gingen davon aus, dass er unter dem Einfluss „irgendeiner Art von Medikamenten oder Drogen“ stand, sagte Budensiek. In seinem Fahrzeug wurden keine Drogen oder Medikamente gefunden. Da Woods den Urintest verweigerte, was ihm nach dem Recht des Bundesstaates Florida zusteht, werden die Behörden „niemals endgültige Ergebnisse darüber erhalten, unter welchem Einfluss er sich zum Zeitpunkt des Unfalls befand“, sagte Budensiek.

Woods’ Vorgeschichte schwerer Unfälle

Der Crash ereignete sich kurz nach 14.00 Uhr Ortszeit. Es ist nicht der erste Autounfall des 50-Jährigen, 2021 hatte Woods in Kalifornien bei einem mehrfachen Überschlag schwere Beinverletzungen erlitten. Damals war Rasen die Ursache, Woods gut 140 km/h schnell unterwegs gewesen. In der Folge musste der 15-malige Majorsieger mehrmals operiert werden.

Rückenoperation gefährdet Woods-Comeback