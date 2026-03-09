Golf: Bhatia holt Titel in Orlando

SID 09.03.2026 • 06:49 Uhr Der US-Amerikaner setzt sich mal wieder im Stechen durch.

Golfprofi Akshay Bhatia hat beim Arnold Palmer Invitational in Orlando/Florida einen spektakulären Sieg errungen. Der 24‑jährige US-Amerikaner setzte sich im Stechen gegen seinen Landsmann Daniel Berger durch und holte seinen dritten Titel auf der US-PGA-Tour – zum dritten Mal per Playoff.

Beide Profis hatten den Kurs im Bay Hill Club & Lodge mit insgesamt 273 Schlägen (15 unter Par) beendet, Bhatia nach einer 69er‑Runde, Berger nach einer 70. Den Grundstein für seinen Erfolg legte Bhatia mit einer furiosen Aufholjagd auf den letzten neun Löchern. Nach einem Bogey an der Neun drehte er das Momentum.

"Da hat mir der Fokus gefehlt", sagte er über den verpassten Putt, "danach habe ich mit Wut im Bauch gespielt." Im Stechen profitierte er von einem Bogey Bergers.