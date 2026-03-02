PGA-Hammer: Deutscher Schmid erobert Top 10 beim 9,6-Mio-$ Event

Der deutsche Golf-Profi Matti Schmid hat auf der PGA-Tour erstmals in diesem Jahr die Top 10 erreicht. Der 28-Jährige aus Herzogenaurach belegte beim mit 9,6 Millionen Dollar dotierten Turnier in Palm Beach Gardens/Florida Rang neun. Schmid benötigte auf dem Par71-Kurs 274 Schläge und kassierte 252.000 Dollar Preisgeld.
Golf: Schmid auf PGA-Tour in Top 10
Der 28-Jährige belegt beim Sieg von Nico Echavarria einen guten neunten Platz.
Matti Schmid
© GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/RAJ MEHTA
Echavarria feiert dritten PGA-Sieg – Jäger verpasst Cut
Der Sieg ging nach vier Runden mit 267 Schlägen an Nico Echavarria aus Kolumbien, der vor Taylor Moore (USA), Shane Lowry (Irland) und Austin Smotherman (USA/alle 269) triumphierte. Echavarria erhielt für seinen dritten Erfolg auf der PGA-Tour 1,728 Millionen Dollar. Der Münchner Stephan Jäger war nach zwei Runden am Cut gescheitert.