PGA-Hammer: Deutscher Schmid erobert Top 10 beim 9,6-Mio-$ Event

SID 02.03.2026 • 08:11 Uhr

Der deutsche Golf-Profi Matti Schmid hat auf der PGA-Tour erstmals in diesem Jahr die Top 10 erreicht. Der 28-Jährige aus Herzogenaurach belegte beim mit 9,6 Millionen Dollar dotierten Turnier in Palm Beach Gardens/Florida Rang neun. Schmid benötigte auf dem Par71-Kurs 274 Schläge und kassierte 252.000 Dollar Preisgeld.

Echavarria feiert dritten PGA-Sieg – Jäger verpasst Cut