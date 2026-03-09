Golf: Schmid erneut mit Topresultat auf PGA-Tour

SID 09.03.2026 • 07:33 Uhr Der 28-Jährige kommt im Jahr 2026 immer besser in Fahrt.

Der deutsche Golf-Profi Matti Schmid hat auf der PGA-Tour das nächste starke Ergebnis eingefahren. Der 28-Jährige belegte beim mit vier Millionen Dollar notierten Turnier in Rio Grande/Puerto Rico einen guten fünften Rang.

Erst vor einer Woche erzielte er mit Platz neun sein erstes Top-10-Ergebnis des Jahres auf der nordamerikanischen Turnierserie. Schmid benötigte auf dem Par72-Kurs insgesamt 276 Schläge und kassierte 148.000 Dollar Preisgeld.

Auch der zweite deutsche Teilnehmer Jeremy Paul überzeugte auf dem Grand Reserve Golf Club mit lediglich einem Schlag mehr, der 32-Jährige belegte so den achten Platz.