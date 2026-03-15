Players Championship: Cameron Young siegt nach Mega-Aufholjagd

SID 16.03.2026 • 00:00 Uhr Der 28-Jährige streicht einen Siegescheck in Höhe von 4,5 Millionen Dollar ein. Es ist der größte seiner bisherigen Laufbahn.

Der US-amerikanische Golfprofi Cameron Young hat die Players Championship auf dem TPC Sawgrass-Kurs in Ponte Vedra Beach/Florida gewonnen und sich damit den größten Titel seiner bisherigen Karriere gesichert. Der 28-Jährige setzte sich nach vier Runden mit einem Schlag vor Matt Fitzpatrick aus England durch, nachdem er noch mit vier Schlägen Rückstand auf den nach drei Runden führenden Schweden Ludvig Aberg in den letzten Tag gegangen war.

Young triumphiert mit Rekordscheck – Schmid rettet deutsche Ehre

Mit fünf Birdies und einem Bogey spielte sich Young mit einer 68 auf der Schlussrunde noch nach vorne und strich mit einem Siegerscheck über 4,5 Millionen Dollar (umgerechnet rund 3,94 Millionen Euro) den höchsten Gewinn seiner bisherigen Laufbahn ein. Am Ende stand Young bei 13 unter Par. Bester der beiden Deutschen im Feld war Matthias Schmid auf dem geteilten Platz 46, Stephan Jäger landete auf einem geteilten 62. Rang.

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