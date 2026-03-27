Golf-Legende Tiger Woods verunglückt: Auto überschlägt sich!

SID 27.03.2026 • 21:09 Uhr Zum Gesundheitszustand des US-Amerikaners ist bislang nichts bekannt.

Golflegende Tiger Woods ist laut Medienberichten in Florida mit seinem Auto verunglückt. Wie das Sheriffbüro von Martin County mitteilte, überschlug sich beim Unfall in Jupiter Island ein Wagen. Es ist unklar, ob es sich dabei um Woods‘ Auto handelt, auch zum Gesundheitszustand des US-Amerikaners, der dort wohnt, ist bislang nichts bekannt. Um 23.00 Uhr MEZ soll es eine Pressekonferenz geben.

Woods erneut in Autounfall verwickelt

Der Crash ereignete sich kurz nach 14.00 Uhr Ortszeit. Es ist nicht der erste Autounfall des 50-Jährigen, 2021 hatte Woods in Kalifornien bei einem mehrfachen Überschlag schwere Beinverletzungen erlitten. In der Folge musste der 15-malige Majorsieger mehrmals operiert werden.

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