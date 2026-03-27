Golf-Legende Tiger Woods verunglückt: Auto überschlägt sich!

Golflegende Tiger Woods ist laut Medienberichten in Florida mit seinem Auto verunglückt. Wie das Sheriffbüro von Martin County mitteilte, überschlug sich beim Unfall in Jupiter Island ein Wagen. Es ist unklar, ob es sich dabei um Woods‘ Auto handelt, auch zum Gesundheitszustand des US-Amerikaners, der dort wohnt, ist bislang nichts bekannt. Um 23.00 Uhr MEZ soll es eine Pressekonferenz geben.
Medien: Golfstar Woods in Autounfall verwickelt
Zum Gesundheitszustand des US-Amerikaners ist bislang nichts bekannt.
Erneut Sorgen um Tiger Woods
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Woods erneut in Autounfall verwickelt
Der Crash ereignete sich kurz nach 14.00 Uhr Ortszeit. Es ist nicht der erste Autounfall des 50-Jährigen, 2021 hatte Woods in Kalifornien bei einem mehrfachen Überschlag schwere Beinverletzungen erlitten. In der Folge musste der 15-malige Majorsieger mehrmals operiert werden.
Masters-Comeback nach Rücken-OP fraglich
Woods hatte zuletzt im Rahmen der Indoorliga TGL sein Comeback gegeben und danach eine Teilnahme am Masters (ab 9. April) im US-Bundesstaat Georgia zumindest nicht ausgeschlossen. Er kämpft weiter mit den Folgen einer Bandscheiben-Operation im vergangenen Oktober, für den einst besten Golfer der Welt war es bereits der siebte Eingriff am Rücken. Zudem war im März 2025 Woods‘ Achillessehne gerissen. Seit der British Open im Sommer 2024 bestritt er kein Turnier.