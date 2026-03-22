Golf-Sensation: Stephan Jäger glänzt in Palm Harbor auf Rang 7

SID 22.03.2026 • 23:27 Uhr Der Münchner Stephan Jäger erreicht zum zweiten Mal in diesem Jahr ein Spitzenergebnis.

Der Münchner Golf-Profi Stephan Jäger hat beim PGA-Turnier in Palm Harbor seine zweite Top-Ten-Platzierung des Jahres verbucht. Der 36-Jährige belegte beim mit 9,1 Millionen Dollar dotieren Wettbewerb in Florida beim Sieg des Engländers Matthew Fitzpatrick zusammen mit drei Rivalen den siebten Rang.

Jäger vier Schläge hinter britischem Sieger