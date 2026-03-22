Golf-Sensation: Stephan Jäger glänzt in Palm Harbor auf Rang 7

Der Münchner Golf-Profi Stephan Jäger hat beim PGA-Turnier in Palm Harbor seine zweite Top-Ten-Platzierung des Jahres verbucht. Der 36-Jährige belegte beim mit 9,1 Millionen Dollar dotieren Wettbewerb in Florida beim Sieg des Engländers Matthew Fitzpatrick zusammen mit drei Rivalen den siebten Rang.
Nächste Top-Ten-Platzierung für Jäger.
Der Münchner Stephan Jäger erreicht zum zweiten Mal in diesem Jahr ein Spitzenergebnis.
Spitze im Blick: Stephan Jäger
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Jäger vier Schläge hinter britischem Sieger
Jäger benötigte rund zwei Monate nach seinem fünften Platz in San Diego auf dem Par-71-Kurs vier Schläge mehr als der Brite, der mit 273 Schlägen elf unter Platzstandard blieb.