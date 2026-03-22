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Golf-Sensation: Stephan Jäger glänzt in Palm Harbor auf Rang 7

Nächste Top-Ten-Platzierung für Jäger.

Der Münchner Stephan Jäger erreicht zum zweiten Mal in diesem Jahr ein Spitzenergebnis.
Spitze im Blick: Stephan Jäger
Spitze im Blick: Stephan Jäger
© IMAGO/Icon Sportswire/SID/Karl Anderson
SID
Der Münchner Stephan Jäger erreicht zum zweiten Mal in diesem Jahr ein Spitzenergebnis.

Der Münchner Golf-Profi Stephan Jäger hat beim PGA-Turnier in Palm Harbor seine zweite Top-Ten-Platzierung des Jahres verbucht. Der 36-Jährige belegte beim mit 9,1 Millionen Dollar dotieren Wettbewerb in Florida beim Sieg des Engländers Matthew Fitzpatrick zusammen mit drei Rivalen den siebten Rang.

Jäger vier Schläge hinter britischem Sieger

Jäger benötigte rund zwei Monate nach seinem fünften Platz in San Diego auf dem Par-71-Kurs vier Schläge mehr als der Brite, der mit 273 Schlägen elf unter Platzstandard blieb.

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