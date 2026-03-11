Players Championship in Gefahr: Titelverteidiger McIlroy verletzt

SID 11.03.2026 • 23:13 Uhr "Wahrscheinlich fällt die Entscheidung kurz vor Beginn, aber alles deutet darauf hin, dass es klappen wird", sagte der fünfmalige Major-Champion.

Rückenprobleme könnten Golfstar Rory McIlroy die Teilnahme an der Players Championship kosten. Der Vorjahressieger aus Nordirland hofft weiter, ab Donnerstag auf dem TPC Sawgrass-Kurs in Ponte Vedra Beach/Florida abschlagen zu können, letzte Fragezeichen bleiben aber.

„Wahrscheinlich fällt die Entscheidung kurz vor Beginn, aber alles deutet darauf hin, dass es klappen wird“, sagte der fünfmalige Major-Champion, „hoffentlich wirken die Medikamente Wunder.“

McIlroy gibt nach Adduktoren-Krampf Entwarnung

Der Weltranglistenzweite war am vergangenen Wochenende bei der Arnold Palmer Championship in Bay Hill vor der dritten Runde ausgestiegen. Danach suchte McIlroy einen Physiotherapeuten auf. „Ich würde es nicht einmal Schmerzen nennen“, sagte der 36-Jährige zu seinen Problemen, es sei „eher eine gewisse Empfindlichkeit. Schon nach ein paar Schlägen spüre ich, wie die Muskeln etwas ermüden. Mein rechter Adduktor hat leicht gekrampft. Aber alles gut.“