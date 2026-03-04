Ryder Cup: Luke Donald soll Europa zum Rekord-Hattrick führen

SID 04.03.2026 • 14:37 Uhr Luke Donald soll 2027 in Irland Golf-Geschichte schreiben.

Luke Donald soll das europäische Golfteam zum dritten Ryder-Cup-Triumph in Folge führen. Der 48 Jahre alte Engländer, unter dessen Regie die Europäer um Superstar Rory McIlroy zuletzt zweimal in Folge das prestigeträchtige Duell mit den USA gewonnen haben, wird die Auswahl des Alten Kontinents auch bei der Auflage zum 100. Geburtstag im kommenden Jahr im irischen Adare Manor als Kapitän anführen. Drei Erfolge nacheinander sind noch keinem Kapitän in der Historie gelungen.

Donald denkt über drittes Ryder-Cup-Kapitel nach

„Die vergangenen beiden Ryder Cups haben mir und meiner Familie sehr viel bedeutet. Ich hätte nicht gedacht, dass es ein drittes Mal geben würde“, sagte der frühere Weltranglistenerste Donald, der von seinen Spielern vehement zur erneuten Übernahme des Amtes gedrängt worden war: „Aber vielleicht gibt es noch ein kleines Kapitel mehr zu erzählen.“

Die Riege der Dreifach-Kapitäne

Die Ikonen Walter Hagen und Ben Hogan führten das US-Team zu vier beziehungsweise drei Ryder-Cup-Erfolgen, aber keiner von beiden erreichte drei Siege in Folge. Donald ist der vierte Kapitän, der Europa bei drei oder mehr Ryder Cups in Folge anführt – nach Dai Rees, Tony Jacklin und Bernard Gallacher.

Unbesiegt und hochgelobt: Donalds weiße Ryder-Cup-Weste