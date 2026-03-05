Superstar-Zoff im Golf: "Das ist eine Schande"

SID 05.03.2026 • 07:21 Uhr Golf-Star Rory McIlroy geht verbal auf den früheren Weltranglistenersten Jon Rahm los. Diesem droht das Aus für den Ryder-Cup.

Golf-Star Rory McIlroy hat den früheren Weltranglistenersten Jon Rahm für die Ablehnung des Angebots zur Rückkehr auf die DP World Tour deutlich kritisiert.

„Wenn Sie irgendein Mitglied der DP World Tour nach dem Deal fragen würden, den sie mit den LIV-Leuten abgeschlossen haben, würden sie wohl alle sagen, dass er ziemlich großzügig war“, sagte McIlroy: „Es gibt einen Grund, warum acht von neun Spielern zugestimmt haben, denn sie denken wahrscheinlich genauso. Nur einer denkt etwas anders und das ist eine Schande.“

McIlroy mahnt: Ryder Cup größer als jeder Einzelne

Rahm hatte das Angebot der DP World Tour abgelehnt, seine Strafen für die Teilnahme an der abtrünnigen LIV Golf Tour zu begleichen. Der Spanier fühlte sich stattdessen „erpresst“ und erklärte, er werde gemäß den aktuellen Mitgliedschaftsregeln an vier DP World Tour-Veranstaltungen teilnehmen, aber nicht an sechs. Damit kann sich Rahm auch nicht direkt für den Ryder Cup qualifizieren, wo er seit seinem Debüt im Jahr 2018 immer zum Team Europa gehört hatte.