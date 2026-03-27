Autounfall! Sorgen um Tiger Woods

Julius Schamburg 27.03.2026 • 21:24 Uhr Tiger Woods ist in einen Autounfall verwickelt. Sein Auto soll sich dabei überschlagen haben.

Tiger Woods war am Freitag in Jupiter Island (Florida) in einen Autounfall verwickelt, wie das Martin County Sheriff’s Office mitteilte.

Das Büro gab zunächst keine Einzelheiten zur Unfallursache oder zum Gesundheitszustand von Woods bekannt. Die Polizei ermittelt demnach, und ein Sheriff des Bezirks wird voraussichtlich um 17 Uhr (Ortszeit) vor die Presse treten.

Auto von Woods soll sich überschlagen haben

Kurz nach 14 Uhr soll es zum Unfall gekommen sein. Ein Foto, das WPTV in West Palm Beach aufgenommen hatte, zeigt das Fahrzeug, bei dem es sich Berichten zufolge um Woods’ SUV handelte, auf der Fahrerseite liegend. Das Fahrzeug soll sich wohl überschlagen haben.

Es ist nicht der erste Autounfall des 50-Jährigen, 2021 hatte Woods in Kalifornien bei einem mehrfachen Überschlag schwere Beinverletzungen erlitten. In der Folge musste der 15-malige Majorsieger mehrmals operiert werden.

Verzögert sich nun sein Comeback?

Woods hatte zuletzt abgewogen, sein Comeback auf der PGA-Tour zu geben. Beim Masters in Augusta, dem ersten Major-Turnier der Saison, hätte er zurückkehren können.

Im Februar wollte Woods eine Teilnahme nicht ausschließen, er sei von Chip- und Putt-Übungen wieder zu vollen Schlägen übergegangen. „Ich arbeite ständig daran, versuche, mehr Ausdauer in diesen Körper zu bekommen und ihn auf ein Level zu bringen, auf dem ich wieder auf höchstem Niveau spielen kann“, sagte er damals.

Woods kämpft weiter mit den Folgen einer Bandscheiben-Operation im vergangenen Oktober, für den einst besten Golfer der Welt war es bereits der siebte Eingriff am Rücken. Zudem war im März 2025 Woods‘ Achillessehne gerissen.