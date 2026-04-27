Golf-Turnier endet mit Nervenkitzel

SID 27.04.2026 • 06:41 Uhr Matt und Alex Fitzpatrick triumphieren beim Teamturnier in New Orleans. Auch der Deutsche Matti Schmid kann überzeugen.

Die Brüder Matt und Alex Fitzpatrick haben in dramatischer Weise das Teamturnier der US-PGA-Tour beim Zurich Classic in New Orleans gewonnen. Trotz einer zwischenzeitlich verspielt wirkenden Vier-Schläge-Führung setzten sich die beiden Engländer mit einem Gesamtergebnis von 31 unter Par und 257 Schlägen durch.

Matti Schmid aus Herzogenaurach kam mit dem Iren Seamus Power (262 Schläge) auf den geteilten zehnten Platz.

Den Fitzpatricks reichte in der Finalrunde im Alternate-Shot-Format eine 71 (-1), am Ende entschieden zwei Birdies auf dem 18. Grün über den Sieg. Den entscheidenden Anteil hatte Alex Fitzpatrick, der den kurzen Putt zum Sieg versenkte.

Matt Fitzpatrick feiert zweiten Coup in zwei Wochen

„Ich zittere immer noch, es war verrückt“, sagte er nach dem Triumph. Für Matt Fitzpatrick, die Nummer drei der Golf-Weltrangliste, war es der zweite Sieg auf der US-PGA-Tour innerhalb von zwei Wochen nach seinem Erfolg bei der RBC Heritage.

Hinter den Fitzpatricks teilten sich die US-Amerikaner Alex Smalley und Hayden Springer sowie die Norweger Kristoffer Reitan und Kris Ventura mit jeweils 30 unter Par den zweiten Platz. Reitan und Ventura hatten sich mit einem Eagle an der 18 zwischenzeitlich an die Spitze gespielt.

Die Fitzpatricks waren mit vier Schlägen Vorsprung in den Tag gegangen und lagen nach elf Löchern drei unter Par. Ein Doppel-Bogey an der 12 und ein weiterer Schlagverlust an der 14 ließen den Vorsprung jedoch schmelzen.