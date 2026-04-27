Golf: Historischer Start-Ziel-Sieg im Major

SID 27.04.2026 • 07:02 Uhr Die US-Amerikanerin Nelly Korda setzt sich beim Chevron Championship durch.

Nelly Korda hat beim LPGA Chevron Championship in Houston einen überlegenen Start-Ziel-Sieg gefeiert und sich mit fünf Schlägen Vorsprung ihren dritten Major-Titel gesichert.

Die 27 Jahre alte Amerikanerin spielte am Sonntag eine 70 (-2) und gewann das erste Major-Turnier des Jahres vor der Chinesin Yin Ruoning sowie Thailands Patty Tavatanakit, die sich den zweiten Platz teilten. Die Hamburgerin Esther Henseleit war am Cut gescheitert.

Korda zurück an Weltranglistenspitze

Mit dem Erfolg kehrt Korda an die Spitze der Weltrangliste zurück. Sie hatte mit fünf Schlägen Vorsprung die Finalrunde begonnen und die Führung trotz einiger Wackler auf den Grüns souverän verteidigt.

„Mit einer so großen Führung zu spielen, ist ehrlich gesagt nicht einfach“, meinte Korda, „für mich war es mental definitiv eines der schwierigsten Dinge.“ Sie habe irgendwann entschieden, defensiver zu spielen, habe aber nicht zu defensiv werden wollen. „Dabei habe ich mich schwer getan.“

Die bisherige Weltranglistenzweite hatte nach drei Runden mit insgesamt 16 unter Par den Turnierrekord nach 54 Löchern eingestellt und vollendete im Memorial Park einen seltenen Start-Ziel-Erfolg. In den vergangenen 50 Jahren war dies zuvor nur zwei Spielerinnen bei einem Major gelungen.