Golf: McIlroy verteidigt Masters-Titel

SID 13.04.2026 • 05:57 Uhr Rory McIlroy gewinnt erneut das US Masters in Augusta. Der Nordire übersteht in der Schlussrunde einige Schreckmomente und sichert sich ein Rekordpreisgeld.

Rory McIlroy hat als erster Golfprofi seit Tiger Woods seinen Titel beim US Masters in Augusta verteidigt. Der Nordire setzte sich trotz einiger Schreckmomente auf der Schlussrunde mit einem Schlag Vorsprung vor dem Weltranglistenersten Scottie Scheffler (USA) durch und sicherte sich eine Rekordprämie in Höhe von 4,5 Millionen Dollar. McIlroy ist nach Woods, Jack Nicklaus und Nick Faldo erst der vierte Profi, der sich bei dem Turnier im US-Bundesstaat Georgia zweimal in Folge das begehrte grüne Jackett des Siegers sichert.

„Ich kann es einfach nicht fassen, dass ich 17 Jahre auf ein grünes Jackett gewartet habe und dann gleich zwei hintereinander gewinne. So läuft es eben“, sagte McIlroy, der mit seinem Sieg an der berühmten Magnolia Lane im vergangenen Jahr nach zehn Jahren ohne Major-Sieg den Karriere-Grand-Slam vollendet hatte: „Ich glaube, meine ganze Ausdauer bei diesem Golfturnier über die Jahre hinweg hat sich nun wirklich ausgezahlt.“

Golf: McIlroy mit größtem Halbzeitvorsprung in der Geschichte

McIlroy war nach dem größten Halbzeitvorsprung in der Geschichte des Turniers und einem Einbruch am dritten Tag gleichauf mit dem US-Amerikaner Cameron Young auf die Schlussrunde gegangen. Mit einem Doppelbogey und einem Bogey innerhalb der ersten sechs Löcher fiel er zunächst zurück. Jedoch brachte sich McIlroy mit vier Birdies wieder auf Kurs, bevor er es nochmal spannend machte. Ein Bogey am 18. Loch reichte ihm jedoch, um sich mit 276 Schlägen knapp vor Scheffler durchzusetzen, Young landete auf dem geteilten dritten Rang.

Es sei „schön“, vor dem letzten Loch einen „Vorsprung von zwei Schlägen zu haben, statt nur einem, wie ich es letztes Jahr hatte“, sagte McIlroy, der 2025 nach einem Patzer am letzten Loch erst im Stechen gewonnen hatte.