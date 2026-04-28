LIV-Golfturnier in New Orleans abgesagt

SID 28.04.2026 • 06:07 Uhr Die Absage nährt Spekulationen über die Zukunft der aus Saudi-Arabien finanzierten Serie.

Das für Ende Juni geplante LIV-Golfturnier in New Orleans ist nach übereinstimmenden Medienberichten abgesagt worden. Die Veranstaltung der von Saudi-Arabien finanzierte Serie war für den Zeitraum vom 25. bis 28. Juni im City Park vorgesehen. Derzeit sucht die 2022 gegründete und seither umstrittene Serie LIV neue Investoren.

Trotz der Entscheidung war das Turnier zunächst weiterhin im offiziellen Spielkalender auf der Website von LIV Golf aufgeführt. Der Bundesstaat Louisiana hatte erhebliche Mittel in das Projekt investiert. Für die Austragung im staatseigenen City Park waren demnach zwei Millionen Dollar für bauliche Maßnahmen bereitgestellt worden, zusätzlich waren drei Millionen Dollar als Austragungsgebühr eingeplant.

LIV-Event vorerst verschoben

Wie The Athletic berichtet, verständigten sich LIV-Geschäftsführer Scott O’Neil und Susan Bourgeois, Staatssekretärin für Wirtschaftsentwicklung in Louisiana, bei einem Treffen am vergangenen Freitag auf eine Verschiebung der Veranstaltung.

Hintergrund sind offenbar Veränderungen im Geschäftsmodell von LIV Golf und Unsicherheiten über die künftige Finanzierung durch den saudischen Staatsfonds PIF. Eine offizielle Bekanntgabe wird für Dienstag erwartet.