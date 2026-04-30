Golf: LIV-Tour am Ende? Finanzierung wohl eingestellt

SID 30.04.2026 • 07:15 Uhr Am Ende der Saison soll der Milliarden-Fluss aus Riad enden, wie US-Medien berichten. Die umstrittene LIV-Tour könnte dadurch vor dem Kollaps stehen.

Saudi-Arabien stellt die Finanzierung der umstrittenen Golfserie LIV-Tour zum Ende der Saison 2026 offenbar ein. Das berichten das Wall Street Journal und CNBC. Demnach sei die Zukunft der Tour ernsthaft in Frage gestellt. LIV Golf äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu den Berichten.

Anfang dieses Monats tauchten erstmals Spekulationen auf, wonach die abtrünnige Tour aufgrund des möglichen Rückzugs des saudischen Staatsfonds Saudi Public Investment Fund kurz vor dem Zusammenbruch stehe.

LIV warb Top-Stars ab

Die Liga, die Milliarden saudischer Dollar ausgegeben hat, um viele der weltbesten Spieler wie Bryson DeChambeau und Phil Mickelson von der PGA-Tour abzuwerben, werde „strategische Alternativen prüfen“, um den Betrieb fortzusetzen, berichtete CNBC.

LIV Golf hatte diese Woche sein für Juni geplantes Turnier in New Orleans verschoben. Vertreter der Organisation äußerten die Hoffnung, die Veranstaltung noch in diesem Jahr nachzuholen.