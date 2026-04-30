Golf: LIV-Tour am Ende? Finanzierung wohl eingestellt

Saudi-Arabien stellt die Finanzierung der umstrittenen Golfserie LIV-Tour zum Ende der Saison 2026 offenbar ein. Das berichten das Wall Street Journal und CNBC. Demnach sei die Zukunft der Tour ernsthaft in Frage gestellt. LIV Golf äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu den Berichten.
LIV-Tour am Ende?
Anfang dieses Monats tauchten erstmals Spekulationen auf, wonach die abtrünnige Tour aufgrund des möglichen Rückzugs des saudischen Staatsfonds Saudi Public Investment Fund kurz vor dem Zusammenbruch stehe.
LIV warb Top-Stars ab
Die Liga, die Milliarden saudischer Dollar ausgegeben hat, um viele der weltbesten Spieler wie Bryson DeChambeau und Phil Mickelson von der PGA-Tour abzuwerben, werde „strategische Alternativen prüfen“, um den Betrieb fortzusetzen, berichtete CNBC.
LIV Golf hatte diese Woche sein für Juni geplantes Turnier in New Orleans verschoben. Vertreter der Organisation äußerten die Hoffnung, die Veranstaltung noch in diesem Jahr nachzuholen.
Das nächste Turnier von LIV findet vom 7. bis 10. Mai im Trump National in einem Vorort von Washington statt. Das letzte geplante Event dieser Saison soll vom 20. bis 23. August in Indianapolis gespielt werden.