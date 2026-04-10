US Masters: McIlroy baut Führung aus – zweites grünes Jacket?

SID 10.04.2026 • 22:31 Uhr Der Nordire liegt in Augusta weiter auf Siegkurs. Kann die Konkurrenz eine erfolgreiche Titelverteidigung verhindern?

Titelverteidiger Rory McIlroy hat seine Führung beim US Masters zum Start der zweiten Runde ausgebaut.

Der Weltranglistenzweite überzeugte im Augusta National Golf Club weiter und setzte sich von Loch zu Loch deutlicher von der Konkurrenz ab. Zur Hälfte des zweiten Tages lag McIlroy sieben Schläge unter dem Platzstandard.

McIlroy baut Führung in Augusta aus

Der fünfmalige Majorchampion aus Nordirland knüpfte auf dem schnellen Grün in Augusta umgehend an die 67er-Runde an, die ihm am Vortag die geteilte Führung mit Sam Burns (USA) beschert hatte. An den Löchern 2, 3 und 4 gelang McIlroy jeweils ein Birdie, danach unterlief ihm allerdings ein Bogey. Dennoch lag der Star der Branche vor der Back Nine alleine an der Spitze. McIlroy und Burns waren als Führungsduo mit -5 auf die zweite Runde gegangen.

Rose lauert, Hatton rückt auf

Mitfavorit Justin Rose spielte auf dem Par-72-Kurs am Freitag eine 69, nach 36 gespielten Löchern lag der Vorjahreszweite mit fünf Schlägen unter Par in Lauerstellung. Sein englischer Landsmann Tyrrell Hatton, der noch kein Majorturnier gewonnen hat, rückte dank einer 66 in die Spitzengruppe (-4).

Scheffler patzt, Cut in Gefahr

Der Weltranglistenerste Scottie Scheffler leistete sich dagegen vier Bogeys und gab in einer schwachen 74er-Runde womöglich frühzeitig alle Chancen auf seinen dritten Masterssieg aus der Hand. Einige andere große Namen kämpften am Freitag darum, den Cut der besten 50 Spieler zu schaffen, darunter der zweimalige Majorsieger Jon Rahm (Spanien) oder US-Star Bryson DeChambeau.

McIlroy jagt Masters-Doppel

McIlroy, der im vergangenen Jahr mit dem Gewinn seines ersten grünen Jacketts den Karriere-Grand-Slam vollendet hatte, will bei der 90. Ausgabe an der berühmten Magnolia Lane als erst vierter Golfer nach Tiger Woods, Nick Faldo und Jack Nicklaus das Masters zweimal in Folge gewinnen.

Ohne Deutsche und Woods beim Masters