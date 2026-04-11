US Masters: McIlroy dominiert – Rekordvorsprung von 6 Schlägen

SID 11.04.2026 • 08:05 Uhr Der Nordire liegt in Augusta weiter auf Siegkurs. Doch bis zur Titelverteidigung sei es noch ein "langer Weg".

Titelverteidiger Rory McIlroy hat seine Führung beim US Masters mit einer spektakulären Runde ausgebaut. Der Weltranglistenzweite glänzte im Augusta National Golf Club mit Birdies an sechs der letzten sieben Löcher. Damit hat McIlroy nach zwei Runden einen Rekordvorsprung von sechs Schlägen auf die Konkurrenz.

McIlroy führt souverän mit Minus 12

Der fünfmalige Majorchampion aus Nordirland führt mit 12 Schlägen unter Par, die ersten Verfolger sind die US-Amerikaner Sam Burns und Patrick Reed (je -6). Der Vorjahreszweite und Mitfavorit Justin Rose liegt mit fünf Schlägen unter Par dahinter.

Birdie-Serie beflügelt McIlroy

McIlroy knüpfte auf dem schnellen Grün in Augusta umgehend an die 67er-Runde an, die ihm am Vortag die geteilte Führung mit Burns beschert hatte. An den Löchern 2, 3 und 4 gelang McIlroy jeweils ein Birdie, danach unterlief ihm allerdings ein Bogey. Dann drehte der Star der Branche auf der Back Nine auf. „Einfach ein unglaublicher Abschluss der Runde“, sagte McIlroy: „Als ich am zwölften Abschlag stand, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich mit sechs Schlägen Vorsprung ins Wochenende gehen würde.“

Jagd auf das Masters-Double

McIlroy, der im vergangenen Jahr mit dem Gewinn seines ersten grünen Jacketts den Karriere-Grand-Slam vollendet hatte, will bei der 90. Ausgabe an der berühmten Magnolia Lane als erst vierter Golfer nach Tiger Woods, Nick Faldo und Jack Nicklaus das Masters zweimal in Folge gewinnen. „Es ist noch ein langer Weg. Ich habe einen fantastischen Start hingelegt, aber wir fangen wieder bei Null an, und morgen geht es für alle zurück auf den Platz“, sagte er.

Scheffler patzt – Stars straucheln

Der Weltranglistenerste Scottie Scheffler leistete sich derweil vier Bogeys und gab in einer schwachen 74er-Runde womöglich frühzeitig alle Chancen auf seinen dritten Masterssieg aus der Hand. Der zweimalige Majorsieger Jon Rahm (Spanien) schaffte nur knapp den Cut, US-Star Bryson DeChambeau zählt nicht zu den besten 50 Spielern.

Ohne Deutsche, auch Woods fehlt