US Masters: McIlroy glänzt zum Start – greift nach Doppel-Triumph

SID 09.04.2026 • 19:49 Uhr Der Titelverteidiger befindet sich am Auftakttag in Lauerstellung.

Titelverteidiger Rory McIlroy ist vielversprechend in das US Masters gestartet. Auf den extrem schnellen Grüns des Augusta National Golf Club brachte sich der Nordire zum Start der 90. Auflage des ersten Majorturniers des Jahres in Lauerstellung. Nach der Hälfte der Auftaktrunde am Donnerstag lag McIlroy aussichtsreich in der Spitzengruppe.

Drei Birdies, ein Bogey für McIlroy

Am zweiten Loch spielte der fünfmalige Majorsieger seinen Ball nach einem Abschlag ins Gebüsch bis auf einen Meter an die Fahne und lochte sicher ein – es war sein erstes Birdie des Tages, an den Löchern 8 und 9 folgten weitere Birdies. Dafür ließ McIlroy jedoch am vierten Loch einen Par-Putt aus knapp drei Metern liegen und kassierte ein Bogey.

McIlroy warnt vor mentaler Prüfung

„Es wird eine harte Prüfung“, hatte McIlroy vor dem ersten Abschlag prognostiziert. „Der Wind wird auffrischen. Die Grüns werden immer fester. Es wird ganz sicher kein Birdie-Festival. Es wird Geduld erfordern. Es wird vielleicht mehr ein mentales Ringen sein.“

Scheffler jagt Masters-Titelverteidigung

Der Weltranglistenzweite, der im Vorjahr mit dem Gewinn seines ersten grünen Jacketts den Karriere-Grand-Slam vollendete, versucht an der berühmten Magnolia Lane, als erst vierter Golfer nach Tiger Woods, Nick Faldo und Jack Nicklaus das Masters zweimal in Folge zu gewinnen.

Deutsche Fahne fehlt in Augusta

Deutsche Golfer sind in diesem Jahr nicht dabei. Seit 1983 schlug in jedem Jahr mindestens ein Deutscher ab, oft war es allein Bernhard Langer, der Anhausener erspielte sich mit seinem ersten Sieg 1985 ein lebenslanges Startrecht, 1993 triumphierte er zum zweiten Mal. Doch 2025 verabschiedete er sich nach 41 Teilnahmen endgültig aus Augusta.

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