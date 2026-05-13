Von Blase! Golf-Superstar McIlroy ausgebremst

SID 13.05.2026 • 07:27 Uhr Vor der PGA Championship muss Golf-Superstar Rory McIlroy sein Training verfrüht abbrechen.

Golf-Superstar Rory McIlroy musste am Dienstag sein Training vor der PGA Championship abbrechen – wegen einer Blase am rechten Fuß. Also ließ sich der Nordire, der zuletzt beim US Masters in Augusta triumphiert hatte, mit einem Golfwagen vom vierten Abschlag zurück zum Clubhaus in Aronimink fahren.

McIlroy hatte bereits zu Beginn der Runde seinen rechten Schuh ausgezogen und seinen kleinen Zeh am rechten Fuß untersucht, am vierten Abschlag zog er dann seine Socke aus und beschloss anschließend, das Training vorzeitig abzubrechen.

McIlroy kämpft mit Blase am Fuß

„Ich habe eine Blase am kleinen Zeh meines rechten Fußes“, hatte McIlroy zuletzt gesagt, nachdem er beim PGA-Tour-Event in Quail Hollow in Charlotte in der Finalrunde humpelte: „Aber sie befindet sich unter meinem Nagel. Ich komme also nicht wirklich dran. Es tut ein bisschen weh, aber es wird schon wieder.“