Von Blase! Golf-Superstar McIlroy ausgebremst

Golf-Superstar Rory McIlroy musste am Dienstag sein Training vor der PGA Championship abbrechen – wegen einer Blase am rechten Fuß. Also ließ sich der Nordire, der zuletzt beim US Masters in Augusta triumphiert hatte, mit einem Golfwagen vom vierten Abschlag zurück zum Clubhaus in Aronimink fahren.
Golf-Superstar McIlroy ausgebremst
McIlroy hatte bereits zu Beginn der Runde seinen rechten Schuh ausgezogen und seinen kleinen Zeh am rechten Fuß untersucht, am vierten Abschlag zog er dann seine Socke aus und beschloss anschließend, das Training vorzeitig abzubrechen.
McIlroy kämpft mit Blase am Fuß
„Ich habe eine Blase am kleinen Zeh meines rechten Fußes“, hatte McIlroy zuletzt gesagt, nachdem er beim PGA-Tour-Event in Quail Hollow in Charlotte in der Finalrunde humpelte: „Aber sie befindet sich unter meinem Nagel. Ich komme also nicht wirklich dran. Es tut ein bisschen weh, aber es wird schon wieder.“
McIlroy, der vor zwei Wochen eine Trainingsrunde in Aronimink gespielt hatte, bleibt nun noch ein Tag Zeit, um sich behandeln zu lassen. Am Donnerstag soll der Weltranglistenzweite um 8.40 Uhr Ortszeit mit dem Spanier Jon Rahm und dem US-Amerikaner Jordan Spieth in die erste Runde starten.