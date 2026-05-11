"Mir fehlen die Worte!" Riesige Überraschung beim Golf

SID 11.05.2026 • 06:39 Uhr Kristoffer Reitan gewinnt völlig überraschend die Truist Championship in North Carolina. Nun steht für die Profis das zweite Major-Turnier der Saison an.

Der norwegische Golf-Profi Kristoffer Reitan hat wenige Tage vor dem Start der PGA Championship für eine große Überraschung gesorgt und seinen ersten Titel auf der Tour gewonnen.

Der 28 Jahre alte Rookie triumphierte mit zwei Schlägen Vorsprung bei der Truist Championship in Charlotte/North Carolina und sicherte sich ein Preisgeld von 3,6 Millionen US-Dollar.

Golf: Reitan siegt sensationell vor Fowler

„Mir fehlen die Worte. Das ist weit mehr, als ich erwartet hatte, und dass es so schnell passiert ist, ist einfach unglaublich. Ein Traum wird wahr“, sagte Reitan, der 2021 schon überlegt hatte, das Golfspielen aufzugeben. „Es hat mir geholfen, mein Spiel wiederzufinden und mir geholfen, meine Talente wiederzuentdecken“, sagte er nun: „Das war etwas wirklich Wichtiges für mich, woran ich mich jeden Tag zu erinnern versuche.“

Reitan blieb dank zweier Birdies auf den letzten neun Löchern insgesamt 15 unter Par und verwies den US-Amerikaner Rickie Fowler und den Dänen Nicolaj Hojgaard auf die Plätze.