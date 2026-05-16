PGA Championship: Matti Schmid erobert die Spitze

SID 17.05.2026 • 00:07 Uhr Der Herzogenauracher überzeugte bei der PGA Championship am Samstag auf ganzer Linie.

Der deutsche Golfprofi Matti Schmid (Herzogenaurach) hat sich am dritten Tag der PGA Championship mit einer herausragenden Leistung zumindest vorübergehend an die Spitze gespielt. Beim Turnier nahe Philadelphia absolvierte der 28-Jährige die dritte Runde auf dem Kurs des Aronimink Golf Club am Samstagnachmittag Ortszeit mit nur 65 Schlägen, damit blieb er fünf Schläge unter Par und schob sich um 29 Plätze nach vorne auf den geteilten ersten Platz.

Schmid in Spitzengruppe vor Finaltag

Beim zweiten Major des Jahres hatte aus deutscher Sicht am Donnerstag zunächst Martin Kaymer als Führender nach Tag eins aufgetrumpft, vor dem abschließenden Finaltag sorgte nun Schmid für Aufsehen: Mit 206 (69, 72, 65) Schlägen wird er als Teil der Spitzengruppe in den Sonntag gehen. Eine Gruppe um den zweimaligen Major-Sieger Jon Rahm aus Spanien liegt gleichauf mit Schmid, in Lauerstellung liegt auch Rory McIlroy (207). Der nordirische Topstar hatte vor knapp einem Monat in Augusta seinen Titel bei den US Masters erfolgreich verteidigt.