Nelly Korda holt ersten US-Open-Sieg – vierter Major-Titel

SID 08.06.2026 • 07:57 Uhr Die Amerikanerin Nelly Korda setzt sich erstmals bei der US Open durch und spricht von einem Traum. Esther Henseleit landet weit abgeschlagen auf Rang 49.

Golferin Nelly Korda hat erstmals in ihrer Karriere die US Open gewonnen. Mit 276 Schlägen triumphierte die 27 Jahre alte Amerikanerin im Riviera Country Club in Pacific Palisades/Kalifornien vor Charley Hull aus England und Gaby Lopez aus Mexiko, die beide nach vier Runden 277 Schläge aufwiesen.

Für Korda war es der vierte Major-Titel ihrer Karriere, bereits der zweite in diesem Jahr nach dem Sieg im April beim LPGA Chevron Championship in Houston. Die Olympiazweite Esther Henseleit aus Hamburg landete mit 291 Schlägen auf dem geteilten 49. Platz. Sie war die einzige deutsche Starterin.

Dreimal gescheiter, jetzt behält Korda die Nerven

„Ich habe das Gefühl, ich träume. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie viel mir das bedeutet“ sagte Korda bei der Siegerehrung mit Tränen in den Augen: „Diese Woche war definitiv ein Kampf. Ich glaube, ich habe einfach einen richtig guten Job gemacht. Ich bin geduldig geblieben.“