US Open: Clark jagt 2. Major – 6 Schläge vor Scheffler

SID 21.06.2026 • 08:14 Uhr Der US-Open-Sieger von 2023 hält den Weltranglistenersten Scottie Scheffler vor dem Finaltag auf Distanz.

Der US-amerikanische Golfprofi Wyndham Clark steht bei der US Open kurz vor seinem zweiten Major-Triumph. Der 32-Jährige behauptete in der Nacht zu Sonntag auf dem schwierigen Kurs von Shinnecock Hills seine Führung. Mit einem komfortablen Vorsprung von sechs Schlägen auf den Weltranglistenersten Scottie Scheffler geht Clark nun in den Finaltag.

Clark baut Vorsprung auf Scheffler aus

Bei erneut windigen Bedingungen spielte Clark, US-Open-Sieger von 2023, eine Par-Runde (70 Schläge). Scheffler, der mit einem Erfolg seinen Karriere-Grand-Slam perfekt machen könnte, blieb bei 69 Schlägen.

„Scottie ist der beste Spieler der Welt, und er wird wahrscheinlich sehr gut spielen. Das tut er immer, aber es ist schön, einen Vorsprung von sechs Schlägen auf ihn zu haben“, sagte Clark.

Scheffler trotzt der Statistik

Vieles spricht für ihn: Seit 1998 hat kein US-Open-Sieger mehr als vier Schläge Rückstand vor der Schlussrunde aufgeholt. Der einzige Golfer, der ein Major-Turnier nach einer Führung von sechs oder mehr Schlägen vor der Finalrunde verlor, war Greg Norman beim Masters 1996.

Scheffler, der am Sonntag seinen 30. Geburtstag feiert, will den Turniersieg dennoch nicht aufgeben. „Dieses Turnier bedeutet mir so viel. Alles, was ich tun kann, ist rauszugehen und zu versuchen, meine Schläge umzusetzen“, sagte er.