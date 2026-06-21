Golf: Wyndham Clark zittert sich bei den US Open zum Sieg

SID 22.06.2026 • 01:28 Uhr Wyndham Clark verspielt beinahe seinen Vorsprung. Letztlich behauptet er seine Führung und gewinnt das Majorturnier zum zweiten Mal.

Golfprofi Wyndham Clark aus den USA hat seinen Vorsprung mit einem harten Kampf auf den Back Nine ins Ziel gerettet und zum zweiten Mal die US Open gewonnen.

Der 32-Jährige behauptete auf dem schwierigen Kurs von Shinnecock Hills auf Long Island/New York eine knappe Führung und feierte damit den zweiten Majorsieg seiner Karriere.

Golf: Clark rettet seinen Vorsprung ins Ziel

Mit einem komfortablen Vorsprung von sechs Schlägen auf den Weltranglistenersten Scottie Scheffler (USA) war Clark in den Finaltag gegangen.

Am Ende lag der US-Open-Gewinner von 2023 trotz vieler Probleme am Schlusstag nach einer 73er-Runde noch einen Schlag vor seinem Landsmann Sam Burns, der vor der Schlussrunde noch sieben Schläge zurückgelegen hatte.

Clark, der sich ein Preisgeld in Höhe von 4,5 Millionen US-Dollar sicherte und nach 72 Löchern auf insgesamt 276 Schläge kam, ist erst der neunte Spieler, dem bei der US Open ein Start-Ziel-Sieg gelang – der erste seit dem Erfolg von Martin Kaymer 2014 in Pinehurst. Der einzige Spieler, der bei einem Majorturnier eine Führung von sechs oder mehr Schlägen auf der Finalrunde verspielt hatte, war Greg Norman beim Masters 1996.

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