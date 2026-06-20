Enttäuschung für deutschen Golfer bei US Open

SID 20.06.2026 • 08:08 Uhr Enttäuschung für Matti Schmid. Der deutsche Golfprofi scheitert bei den US Open am Cut.

Die US Open gehen ohne Matti Schmid in die entscheidende Phase. Nach zwei Runden scheiterte der deutsche Golfprofi auf dem schwierigen Kurs von Shinnecock Hills am Cut. Schmid, der erst vor wenigen Wochen mit Rang vier bei der PGA Championship das beste Major-Ergebnis seiner Karriere gefeiert hatte, spielte erneut eine 77 und lag damit 14 Schläge über Par.

An der Spitze liegt weiterhin Wyndham Clark mit sieben Schlägen unter Par. Hinter dem Amerikaner folgen vier Spieler gleichauf: Matt Fitzpatrick (England), Xander Schauffele (USA), Sam Stevens (USA) und Tom Kim (Südkorea) benötigten allesamt vier Schläge mehr.

Clark führt, Schmid patzt früh

Schmid fand bei erneut sehr winden Bedingungen nicht in seinen Rhythmus – und nach nur fünf Löchern war seine Hoffnung dahin. Auf diesen Bahnen leistet er sich drei Bogeys und einen Doppel-Bogey. Zu viel, um nach der schwachen Auftaktrunde nochmals heranzukommen.