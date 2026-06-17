Vor US Open: Scheffler bleibt trotz Grand-Slam-Chance gelassen

SID 17.06.2026 • 05:48 Uhr Scottie Scheffler wird am Finalsonntag 30 Jahre alt und könnte Geschichte schreiben. Parallel dazu hofft Matti Schmid, der im Frühjahr stark gespielt hat, auf den großen Durchbruch.

Der Golf-Weltranglistenerste Scottie Scheffler sieht der möglichen Vollendung des Karriere-Grand-Slams bei der US Open ab Donnerstag in Shinnecock gelassen entgegen. „Wenn ich dieses Turnier gewinne, wäre das fantastisch, aber ich denke, wenn ich nächste Woche antrete, heißt es dann: Okay, Scottie hat jetzt den Grand Slam gewonnen, er hat all diese Golfturniere gewonnen. Und wie geht es jetzt weiter?“, sagte Scheffler, der am Sonntag, dem Tag der Schlussrunde, 30 Jahre alt wird.

„Egal was man tut, ich glaube, als Spieler und als Profisportler wird man nie alle Erwartungen der Leute erfüllen können“, führte Scheffler aus und beteuerte, der Sieg bei jedem der vier Major-Turniere sei nie sein Antrieb gewesen.

Golf: Scheffler wurde Olympiasieger

Scheffler gewann 2022 und 2024 das Masters, dazu im vergangenen Jahr binnen zwei Monaten die PGA Championship und die British Open. Zudem wurde er 2024 in Paris Olympiasieger. Sein bestes US-Open-Ergebnis ist Rang zwei aus dem Jahr 2022.