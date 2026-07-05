Deutscher Golf-Profi so gut wie nie zuvor

Der deutsche Golfprofi Thomas Rosenmüller hat bei der BMW Open in München-Eichenried sein bislang bestes Resultat auf der DP World Tour erreicht – am letzten Tag aber die Chance auf ein noch besseres Ergebnis verspielt.
Deutscher Golf-Profi so gut wie nie
In seiner Geburtsstadt kam Rosenmüller am Sonntag mit einer 72 ins Klubhaus, die Par-Runde war seine schwächste der Woche. Rosenmüller beendete das Turnier auf Rang sechs, nie zuvor hatte er es auf DP World Tour oder PGA Tour in die Top Ten geschafft.
Hollick siegt – Deutsche abgeschlagen
Den Sieg sicherte sich der Südafrikaner Michael Hollick mit insgesamt 270 Schlägen, Rosenmüller benötigte sieben Schläge mehr. Der 29-Jährige hatte am Donnerstag mit einer 69 gut begonnen und eine solide 71 folgen lassen. Am Samstag spielte er dann eine 65, die beste Runde des Tages, und kletterte vor der Schlussrunde auf Rang vier – nur zwei Schläge fehlten ihm zu diesem Zeitpunkt auf Hollick.
Auch Rosenmüllers Landsleute verbesserten sich zum Abschluss nicht mehr entscheidend. Freddy Schott (281) landete als zweitbester Deutscher auf Rang 16. Matti Schmid, der vor einigen Wochen bei der PGA Championship mit Platz vier für Furore gesorgt hatte, belegte letztlich den 23. Platz (282).
Martin Kaymer, bisher einziger deutscher Sieger in München (2008), war am Freitag deutlich am Cut gescheitert. Auch Marcel Siem und Maximilian Kieffer schafften es nicht in die zweite Turnierhälfte – ebenso wie der Vorjahressieger Daniel Brown aus England. Bisher ist es noch keinem Spieler gelungen, den Titel in München erfolgreich zu verteidigen. Der Sieger erhält 450.000 Euro Preisgeld.