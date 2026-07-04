BMW Open: Rosenmüller nach Tagesbestleistung auf Rang vier

SID 04.07.2026 • 18:25 Uhr Mit 65 Schlägen beendet der 29-Jährige die Runde am Samstag und rückt damit vor.

Der deutsche Golfprofi Thomas Rosenmüller hat am dritten Tag der BMW Open in München-Eichenried die beste Runde des Tages gespielt und damit ordentlich Druck auf die Führenden gemacht.

In seiner Geburtsstadt beendete Rosenmüller die Runde am Samstag mit 65 Schlägen (-7) und verbesserte sich auf Rang vier. Damit liegt der 29-Jährige vor dem Schlusstag nur zwei Schläge hinter dem Führungsduo Bernd Wiesberger (Österreich) und Michael Hollick (Südafrika).

Matti Schmid, der vor einigen Wochen bei der PGA Championship mit Platz vier für Furore gesorgt hatte, benötigte für seine Runde 72 Schläge (+2) und fiel von Rang neun auf Platz 27 zurück. Martin Kaymer, bisher einziger deutscher Sieger in München (2008), war am Freitag deutlich am Cut gescheitert.