BMW Open: Rosenmüller nach Tagesbestleistung auf Rang vier

Der deutsche Golfprofi Thomas Rosenmüller hat am dritten Tag der BMW Open in München-Eichenried die beste Runde des Tages gespielt und damit ordentlich Druck auf die Führenden gemacht.
Deutscher Golf-Profi baut Druck auf
In seiner Geburtsstadt beendete Rosenmüller die Runde am Samstag mit 65 Schlägen (-7) und verbesserte sich auf Rang vier. Damit liegt der 29-Jährige vor dem Schlusstag nur zwei Schläge hinter dem Führungsduo Bernd Wiesberger (Österreich) und Michael Hollick (Südafrika).
Matti Schmid, der vor einigen Wochen bei der PGA Championship mit Platz vier für Furore gesorgt hatte, benötigte für seine Runde 72 Schläge (+2) und fiel von Rang neun auf Platz 27 zurück. Martin Kaymer, bisher einziger deutscher Sieger in München (2008), war am Freitag deutlich am Cut gescheitert.
Auch Marcel Siem und Maximilian Kieffer schafften es nicht in die zweite Turnierhälfte – ebenso wie der Vorjahressieger Daniel Brown aus England. Bisher ist es noch keinem Spieler gelungen, den Titel in München erfolgreich zu verteidigen. Dem Sieger, der am Sonntag gekürt wird, winken 450.000 Euro Preisgeld.