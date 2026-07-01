BMW Open: Schmid hofft auf ersten deutschen Sieg seit 2008

SID 01.07.2026 • 10:57 Uhr Matti Schmid zählt in München-Eichenried zu den Favoriten. Auch Martin Kaymer, der vor 18 Jahren gewonnen hatte, ist am Start.

18 Jahre liegt der bisher einzige deutsche Erfolg bei der BMW Open in München-Eichenried schon zurück – bei der 37. Auflage soll sich das nun endlich ändern.

Die Hoffnungen liegen beim mit 2,75 Millionen Euro dotierten Golfturnier der DP World Tour von Donnerstag bis Sonntag vor allem auf Matti Schmid (Herzogenaurach), der vor einigen Wochen bei der PGA Championship mit Rang vier für Furore gesorgt hatte.

Der 28-Jährige, derzeit auf Rang 77 bester Deutscher der Weltrangliste, wartet allerdings immer noch auf den ersten Sieg seiner Karriere. Im vergangenen Jahr war Schmid als Siebter in München bester deutscher Golfer gewesen.

Golf: Das sind die Favoriten in München

Der zweimalige Majorsieger Martin Kaymer, der hauptsächlich auf der LIV-Tour startet, hatte 2025 Rang 19 belegt. Der letzte von bisher 22 Turniererfolgen des 41-Jährigen aus Mettmann liegt schon zwölf Jahre zurück. Kaymer hatte 2008 auch in München gewonnen. Deshalb bereite es ihm „große Freude, wenn man hier hinkommt“, sagte er.

Vorjahressieger Daniel Brown aus England kann beim Turnier für eine Premiere sorgen. Noch nie ist es einem Spieler gelungen, den Titel in München erfolgreich zu verteidigen. Dem Sieger winken 450.000 Euro Preisgeld.