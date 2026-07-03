Golf-Sensation bei BMW Open: Matti Schmid jagt deutschen Sieg

SID 03.07.2026 • 20:33 Uhr Der 28-Jährige beendete die Runde am Freitag mit 67 Schlägen, war zwei Schläge besser als beim Auftakt.

Der deutsche Golfprofi Matti Schmid hat am zweiten Tag der BMW Open in München-Eichenried Boden gutgemacht. Der 28-Jährige aus Herzogenaurach beendete die Runde am Freitag mit 67 Schlägen (-5) und war zwei Schläge besser als beim Auftakt. Damit liegt er auf dem geteilten neunten Platz, nur drei Schläge hinter dem führenden Südafrikaner Hennie du Plessis, der am Freitag 69 Schläge benötigte.

Schmid jagt ersten deutschen Triumph

Die Hoffnungen auf den ersten deutschen Sieg seit 16 Jahren bei dem mit 2,75 Millionen Euro dotierten Turnier der DP World Tour sind groß. Schmid hatte vor einigen Wochen bei der PGA Championship mit Platz vier für Furore gesorgt. Schmid, auf Rang 77 bester Deutscher in der Weltrangliste, wartet noch auf den ersten Turniersieg in der Karriere.