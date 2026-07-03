Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
FUSSBALL
TENNIS
TRANSFERMARKT
BUNDESLIGA
TOUR DE FRANCE
FORMEL 1
DARTS
WM-HIGHLIGHTS
BASKETBALL
HANDBALL
US-SPORT
MEHR
Mehr
Golf>

Golf-Sensation bei BMW Open: Matti Schmid jagt deutschen Sieg

BMW Open: Schmid macht Boden gut

Der 28-Jährige beendete die Runde am Freitag mit 67 Schlägen, war zwei Schläge besser als beim Auftakt.
Golfer Matti Schmid
Golfer Matti Schmid
© picture alliance/BEAUTIFUL SPORTS/SID/BEAUTIFUL SPORTS
SID
Der 28-Jährige beendete die Runde am Freitag mit 67 Schlägen, war zwei Schläge besser als beim Auftakt.

Der deutsche Golfprofi Matti Schmid hat am zweiten Tag der BMW Open in München-Eichenried Boden gutgemacht. Der 28-Jährige aus Herzogenaurach beendete die Runde am Freitag mit 67 Schlägen (-5) und war zwei Schläge besser als beim Auftakt. Damit liegt er auf dem geteilten neunten Platz, nur drei Schläge hinter dem führenden Südafrikaner Hennie du Plessis, der am Freitag 69 Schläge benötigte.

Schmid jagt ersten deutschen Triumph

Die Hoffnungen auf den ersten deutschen Sieg seit 16 Jahren bei dem mit 2,75 Millionen Euro dotierten Turnier der DP World Tour sind groß. Schmid hatte vor einigen Wochen bei der PGA Championship mit Platz vier für Furore gesorgt. Schmid, auf Rang 77 bester Deutscher in der Weltrangliste, wartet noch auf den ersten Turniersieg in der Karriere.

Den bisher einzigen deutschen Erfolg in München hatte 2008 Martin Kaymer gefeiert. Der 41-Jährige scheiterte als 143. deutlich am Cut. Auch Marcel Siem und Maximilian Kieffer schafften es nicht in die zweite Turnierhälfte – ebenso wie Vorjahressieger Daniel Brown aus England. Bisher ist es noch keinem Spieler gelungen, den Titel in München erfolgreich zu verteidigen. Dem Sieger, der am Sonntag gekürt wird, winken 450.000 Euro Preisgeld.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite