British Open: Nächste historische Show! Fox zaubert mit 62er-Runde

SID 18.07.2026 • 21:51 Uhr Ryan Fox zaubert bei den British Open eine 62er-Runde auf den Platz. Für die Führung reicht die Fabelrunde jedoch nicht.

Nächste Rekordrunde: Profigolfer Ryan Fox hat sich am Samstag bei den British Open mit einer 62 auf Platz zwei nach vorne gespielt.

Der Neuseeländer egalisierte damit den Rekord bei Majorturnieren, dieses Kunststück war am Freitag im Royal Birkdale Golf Club bereits dem Australier Lucas Herbert und Sam Burns aus den USA gelungen. Den Rekord teilen sich nunmehr acht Spieler.

Golf: Burns führt vor Finalrunde knapp

„Ich glaube, es liegt einfach an den guten Wetterbedingungen. Der Platz ist fantastisch. Er ist natürlich sehr hart und schnell“, sagte Fox über die Gründe für die Häufung der 62er-Runden: „Man hat das Gefühl, dass man morgens ein gutes Ergebnis erzielen kann. Die Grüns sind perfekt. Wenn man den Ball gut spielt, hat man das Gefühl, jeden Putt zu versenken.“

Burns geht bei dem mit 17 Millionen Dollar dotierten Major als Führender in den Schlusstag, nach einer 65er-Runde liegt er zwei Schläge vor Fox und dem Südkoreaner Kim Si Woo.

Deutsche Starter am Cut gescheitert

Der zweimalige Majorsieger Jon Rahm fiel auf Rang elf zurück und hat mit sechs Schlägen Rückstand auf die Spitze praktisch keine Siegchance mehr – der Spanier sorgte aber für den spektakulärsten Schlag des Tages, als er beidseitig kniend einen Ball aus einem Bunker befreite und diesen fast im Loch versenkte.