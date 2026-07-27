Sensation Minnesota: Rookie Koivun schlägt Scheffler – Rekord!

SID 27.07.2026 • 06:05 Uhr Der erst 21 Jahre alte US-Amerikaner setzt sich beim 3M Open in Blaine/Minnesota durch.

Golf-Neuprofi Jackson Koivun hat bei seinem erst dritten Turnier auf der US-PGA-Tour gleich seinen ersten Sieg gefeiert. Der 21-jährige US-Amerikaner setzte sich bei den 3M Open in Blaine/Minnesota vor dem Weltranglistenersten Scottie Scheffler durch und erzielte dabei ein Rekordergebnis.

Koivun knackt Twin-Cities-Bestmarke

Mit seiner 66er-Runde zum Abschluss kam er letztlich auf 259 Schläge (25 unter Par) – so gut war noch nie ein Golfer im TPC Twin Cities. Scheffler (USA) lag drei Schläge zurück. Matti Schmid belegte den geteilten 44. Rang, Stephan Jäger scheiterte am Cut.

„Auf der 18 war ich etwas nervös. Aus der Zuschauermenge hörte ich immer wieder: ‚Scottie kommt, Scottie kommt’“, sagte Koivun und ergänzte: „Ich habe versucht, das auszublenden und einfach mein Spiel durchzuziehen; auf der Schlussphase gelangen mir dann noch einige gute Putts.“