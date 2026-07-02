Golf BMW Open: Schmid mit "mittelmäßigem" Auftakt

SID 02.07.2026 • 18:04 Uhr Der 28-Jährige Matti Schmid startet in München mit einer 69er-Runde. Erst einmal konnte ein Deutscher die BMW Open gewinnen.

Die Hoffnungen auf den ersten deutschen Sieg seit 18 Jahren bei der BMW Open in München-Eichenried haben schon am ersten Tag einen leichten Dämpfer erlitten. Der hoch gehandelte Matti Schmid beendete die erste Runde beim mit 2,75 Millionen Euro dotierten Golfturnier der DP World Tour am Donnerstag mit 69 Schlägen (-3). Im Zwischenklassement lag er damit fünf Schläge hinter den zunächst führenden Südafrikanern Jayden Schaper und Hennie du Plessis (beide 64). Schmid sprach von einer „mittelmäßigen Runde“.

Schmid (Herzogenaurach) hatte vor einigen Wochen bei der PGA Championship mit Rang vier für Furore gesorgt. Der 28-Jährige, derzeit auf Rang 77 bester Deutscher der Weltrangliste, wartet allerdings immer noch auf den ersten Sieg seiner Karriere.

Golf: Kaymer triumphierte vor 18 Jahren

Den bisher einzigen deutschen Erfolg in München hatte 2008 Martin Kaymer gefeiert. Der 41-Jährige ist auch in diesem Jahr bei der 37. Auflage des Turniers wieder am Start, beendete die erste Runde aber abgeschlagen mit einer 72er-Runde. Der letzte von bisher 22 Turniererfolgen des zweimaligen Majorsiegers Kaymer liegt schon zwölf Jahre zurück. Auch Marcel Siem und Maximilian Kiefer spielten am Donnerstag nur Par.