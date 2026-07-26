Deutsche überzeugt bei Scottish Open

SID 26.07.2026 • 18:52 Uhr Nach einem starken Start verpasst die Olympiazweite zum Abschluss der Scottish Open eine noch bessere Platzierung.

Die Olympiazweite Esther Henseleit hat bei der Scottish Open ihr bestes Saisonergebnis erreicht.

Die Hamburgerin belegte beim Golfturnier der LPGA-Tour in Gailes nach vier Runden mit 284 Schlägen den vierten Platz, nach einem starken Start verpasste die 27-Jährige mit zwei 73er-Runden zum Abschluss eine noch bessere Platzierung. Ihr Rückstand auf Rang drei betrug einen Schlag.

Henseleit wartet weiter auf LPGA-Sieg

Henseleit, die bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris die Silbermedaille gewonnen hatte, war in dieser Saison bislang zweimal der Sprung unter die besten Zehn gelungen.