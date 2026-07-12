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Rekord-60! Ryu Haeran gewinnt LPGA-Major in Evian im Stechen

Haeran gewinnt zweiten Major-Titel

Nur zwei Wochen nach dem Gewinn der Women’s PGA Championship feiert Ryu Haeran ihren zweiten Major-Titel.
Golferin Ryu Haeran triumphierte erneut
Golferin Ryu Haeran triumphierte erneut
© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/KATE MCSHANE
SID
Nur zwei Wochen nach dem Gewinn der Women’s PGA Championship feiert Ryu Haeran ihren zweiten Major-Titel.

Die südkoreanische Golferin Ryu Haeran hat das Turnier der LPGA-Tour im französischen Evian-les-Bains gewonnen.

Nur einen Tag, nachdem sie mit einer 60er-Runde Geschichte geschrieben und damit den Rekord für die niedrigste Runde in der Geschichte der Major-Turniere aufgestellt hatte, setzte sie sich im Stechen gegen die Kanadierin Brooke Henderson (28) durch.

Haeran sichert Major-Titel im Stechen

Haeran war mit einem Vorsprung von drei Schlägen vor der Japanerin Akie Iwai in die Schlussrunde gegangen. Auf dem Par-71-Kurs des Evian Resort Golf Clubs spielte sie jedoch nur den Platzstandard, wodurch sich ihre Verfolgerinnen Chancen ausrechnen konnten. Henderson lieferte mit 64 Schlägen (-7) die beste Runde des Tages ab und beendete das Turnier nach vier Runden mit 265 Schlägen (-19) – genau wie Haeran. Iwai hingegen konnte ihre starke Ausgangsposition nicht nutzen. Mit 69 Schlägen blieb sie zwei unter Par und landete am Ende mit 266 Schlägen einen Schlag hinter den beiden Konkurrentinnen.

Im Stechen an der 18. Bahn legte Haeran mit einem Birdie vor. Henderson, der auf der achten Bahn ein Hole-in-one gelungen war, verfehlte ihren Schlag zum Birdie. Somit konnte die 25-jährige Südkoreanerin nur zwei Wochen nach ihrem Sieg bei der Women’s PGA Championship ihren zweiten Major-Titel feiern.

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