LPGA-Sensation: Haeran schreibt Golf-Geschichte

SID 11.07.2026 • 18:02 Uhr Die südkoreanische Golferin Ryu Haeran schreibt Geschichte. Mit einer 60er-Runde spielt Sie die niedrigste Runde in der Geschichte der Frauen-Major-Turniere.

Die südkoreanische Golferin Ryu Haeran hat beim Turnier der LPGA-Tour im französischen Evian-les-Bains Geschichte geschrieben: Nur zwei Wochen nach ihrem ersten Major-Sieg bei der Women’s PGA Championship spielte die 25-Jährige am Samstag eine 60 und damit die niedrigste Runde in der Geschichte der Frauen-Major-Turniere.

Sie geht nun mit drei Schlägen Vorsprung vor der Japanerin Akie Iwai in die Abschlussrunde am Sonntag.

Haeran startete ihre Runde mit zwei Birdies auf den ersten fünf Löchern. Ein Eagle an der sechs wurde von weiteren Birdies an der sieben und neun gefolgt, sodass sie auf den vorderen neun Löchern eine 29 notierte.

Klare Favoritin für den Turniersieg

Auf den zweiten neun folgten fünf weitere Birdies, und auf dem 18. Grün verpasste sie sogar noch einen Eagle-Putt, der erst die zweite 59 in der Geschichte der LPGA Tour bedeutet hätte.

Nach ihrem letzten Putt auf Loch 18 war Haeran sich der historischen Tragweite nicht bewusst. „Ich wusste es überhaupt nicht“, sagte sie. „Nachdem ich das Birdie gemacht hatte und mein Ergebnis als 60 zusammengezählt habe, war ich zusammen mit meinem Caddie völlig überrascht. Ich habe nochmal nachgezählt und gesagt: ‚Oh mein Gott, das sind heute 11 unter Par‘, und er sagte nur: ‚Yep.’“.