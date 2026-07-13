Top-10-Coup! Rosenmüller glänzt bei PGA-Tour in Louisville

SID 13.07.2026 • 06:24 Uhr Der Münchner bleibt in Louisville/Kentucky zum Abschluss mit einer 65 fünf Schläge unter Par.

Der deutsche Golfprofi Thomas Rosenmüller hat mit seinem ersten Top-10-Ergebnis auf der PGA-Tour ein Ausrufezeichen gesetzt. Der Münchner blieb in Louisville/Kentucky zum Abschluss mit einer 65 fünf Schläge unter Par und sprang noch vom 34. auf den geteilten zehnten Platz. Den Sieg holte Steven Fisk (USA) im Stechen am dritten Extra-Loch.

Rosenmüller knackt die Top Ten

Rosenmüller (29) hatte Anfang Juli als Sechster in München-Eichenried erstmals auf der DP World Tour die Top 10 erreicht, nun legte er in den USA nach. Mit einer 268 (66+70+67+65) auf der Scorecard fehlten ihm nur vier Schläge zu Fisk, Lohn war ein Preisgeld in Höhe von 93.000 Dollar (ca. 81.500 Euro).