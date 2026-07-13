Top-10-Coup! Rosenmüller glänzt bei PGA-Tour in Louisville

Der deutsche Golfprofi Thomas Rosenmüller hat mit seinem ersten Top-10-Ergebnis auf der PGA-Tour ein Ausrufezeichen gesetzt. Der Münchner blieb in Louisville/Kentucky zum Abschluss mit einer 65 fünf Schläge unter Par und sprang noch vom 34. auf den geteilten zehnten Platz. Den Sieg holte Steven Fisk (USA) im Stechen am dritten Extra-Loch.
PGA: Deutscher erstmals in den Top 10
Der Münchner bleibt in Louisville/Kentucky zum Abschluss mit einer 65 fünf Schläge unter Par.
Platz zehn für Thomas Rosenmüller
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Rosenmüller knackt die Top Ten
Rosenmüller (29) hatte Anfang Juli als Sechster in München-Eichenried erstmals auf der DP World Tour die Top 10 erreicht, nun legte er in den USA nach. Mit einer 268 (66+70+67+65) auf der Scorecard fehlten ihm nur vier Schläge zu Fisk, Lohn war ein Preisgeld in Höhe von 93.000 Dollar (ca. 81.500 Euro).
Der ebenfalls aus München stammende Stephan Jäger landete mit 269 Schlägen (63+69+65+72) auf dem geteilten 15. Rang, Marcel Schneider (Pleidelsheim/278) folgte auf Position 64.