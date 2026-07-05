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Jäger glänzt auf Rang 15 – Gotterup siegt bei John Deere

Top-20-Platzierung für Jäger

Den Turniersieg sicherte sich der US-Amerikaner Chris Gotterup mit 20 Schlägen unter Par.
Golfprofi Stephan Jäger
Golfprofi Stephan Jäger
© GETTY IMAGES NORTH AMERICA VIA AFP/SID/STACY REVERE
SID
Den Turniersieg sicherte sich der US-Amerikaner Chris Gotterup mit 20 Schlägen unter Par.

Der deutsche Golfprofi Stephan Jäger hat beim mit 8,8 Millionen Dollar dotierten PGA-Turnier „John Deere Classic“ in Silvis eine weitere Top-20-Platzierung erzielt. Rund zwei Monate nach dem 18. Platz bei der PGA Championship und dem neunten Rang in McKinney/Texas belegte der 36-Jährige in Illinois den 15. Platz.

Der Münchner beendete den Par-71-Kurs mit 270 Schlägen (-14) und verbesserte sich am Schlusstag noch um zehn Plätze. Den Turniersieg sicherte sich der US-Amerikaner Chris Gotterup mit 20 Schlägen unter Par. Der 26-Jährige übernahm mit der besten Runde des Tages (-9) die Führung und profitierte von einem Double-Bogey seines Landsmanns Ben Kohles am 18. Loch. Gotterup feierte damit den dritten Turniersieg der Saison.

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