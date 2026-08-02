British Open-Drama: Henseleit verpasst Major-Sieg im Stechen

SID 02.08.2026 • 20:38 Uhr Esther Henseleit, Olympia-Silbermedaillengewinnerin von Paris, wird Zweite und feiert ihr bestes Ergebnis bei einem der großen Turniere.

Die Golf-Olympiazweite Esther Henseleit hat bei der British Open den ersten Major-Triumph ihrer Karriere dramatisch im Stechen verpasst. Die Nummer 43 der Weltrangliste verpatzte am zweiten Extraloch ihren Abschlag, der Ball traf einen Zuschauer und prallte von diesem in einen Busch. Den Sieg auf dem Par-71-Kurs in Lancashire holte sich die Japanerin Shiho Kuwaki. Für Henseleit ist der zweite Platz dennoch das mit Abstand beste Ergebnis bei einem der fünf großen Turniere im Frauen-Golf.

Popov bleibt deutsche Major-Solistin

Damit bleibt Sophia Popov, die 2020 sensationell die British Open gewonnen hatte (damals in Troon), bis auf Weiteres die einzige deutsche Major-Gewinnerin. Henseleit, deren bestes Ergebnis bei den Jahres-Höhepunkten bislang zwei siebte Plätze im Jahr 2024 gewesen waren, kann sich mit satten 994.669 US-Dollar Preisgeld und einem gewaltigen Sprung in der Weltrangliste trösten.

Henseleit hatte sich im Vorfeld bereits ihr Ticket für den Solheim Cup gesichert. Der Kontinentalvergleich zwischen den USA und Europa findet Mitte September in den Niederlanden statt. Henseleit debütierte 2024 bei der 12,5:15,5-Niederlage Europas in Gainesville/US-Bundesstaat Virginia.

Henseleit rettet sich ins Stechen

Henseleit startete im Royal Lytham & St Annes Golf Club am Sonntag zunächst nervös, nach einem Bogey an Loch drei aber drehte sie auf: An der 15 verpasste sie ein Eagle um Millimeter, auf der 18 schließlich gelang ihr ein unglaublicher Putt zum Birdie – damit kam sie überraschend noch ins Stechen gegen Kuwaki.

Beide Spielerinnen benötigten für die vier regulären Runden je 279 Schläge und überflügelten damit noch die US-Amerikanerin Yealimi Noh, die mit drei Schlägen Vorsprung auf die Schlussrunde gegangen war und Dritte (280) wurde.