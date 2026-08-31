PGA Tour Championship: Scheffler triumphiert und kassiert 10 Mio

SID 31.08.2026 • 05:58 Uhr Nach einer Aufholjagd beim Saisonabschluss feiert der Erste der Weltrangliste Scottie Scheffler seinen zweiten Turniersieg in diesem Jahr.

Golf-Profi Scottie Scheffler hat seinen Status als Nummer eins der Weltrangliste im letzten Turnier der Saison bestätigt. Der vierfache Major-Champion aus den USA gewann nach 2024 zum zweiten Mal die PGA Tour Championship.

Mit einer 66-er Runde zog der 30-Jährige auf den letzten neun Löchern im East Lake Golf Club in Atlanta noch am Norweger Viktor Hovland vorbei und sicherte sich mit drei Schlägen Vorsprung auch die Siegprämie von zehn Millionen Dollar.

Scheffler holt zweiten Tour-Triumph

„Das ist etwas, worauf ich sehr stolz bin“, sagte Scheffler, der bis zum Saisonabschluss im Verlauf des Jahres nur ein Turnier gewonnen hatte. Bei seinen ersten 17 Starts hatte er fünfmal den zweiten Platz belegt und sich elfmal unter den ersten fünf platziert. Die letzte Runde bei der Tour Championship hatte Scheffler mit drei Schlägen Rückstand auf Hovland begonnen, ehe er noch seinen 22. Sieg auf der Tour erspielte.