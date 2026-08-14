Mit 18 gestorben: Golf-Talent Jessica Bang erliegt Hirnblutung

SID 14.08.2026 • 09:00 Uhr Jessica Bang ist an den Folgen einer Hirnblutung gestorben. Die Golferin aus Australier war Anfang August vor einem Turnier in Thailand zusammengebrochen.

Der Golfsport trauert um ein vielversprechendes Talent: Die Australierin Jessica Bang ist an den Folgen einer Hirnblutung gestorben. Das teilten ihre Familie sowie Vertreter der Tour mit. Die 18-Jährige war am 1. August während der Vorbereitung auf ein Turnier in Thailand zusammengebrochen und anschließend in einem Krankenhaus in Bangkok am Gehirn notoperiert worden.

Spendenaktion nach Bangs plötzlichem Tod

„Diese Nachricht bricht uns das Herz“, schrieben Familienangehörige auf einer Fundraising-Webseite, die nach ihrem Zusammenbruch eingerichtet wurde: „Wir möchten Jessica weiterhin in Erinnerung behalten und ihre Erfolge, ihre Leidenschaft und ihr Engagement für den Golfsport würdigen.“ Die gesammelten Spenden sollen Bangs Eltern übergeben werden, um einen Beitrag zu den medizinischen Kosten zu leisten.