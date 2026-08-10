LIV-Kuriosum: Fisch schnappt Schwartzel den Ball auf Trumps Platz

SID 10.08.2026 • 17:44 Uhr Der Südafrikaner Charl Schwartzel spielt einen Bogey, den er wohl nie vergessen wird. Die Golf-Welt lacht.

Schnapp, da war er weg! Auf der LIV-Tour ist es für Golfer Charl Schwartzel zu einem Kuriosum gekommen. Bei einem Schlag des Südafrikaners auf Donald Trumps Golfplatz in Bedminster rollte der Ball vom Grün ins Uferbett eines Sees – und wurde zur Beute: Ein Fisch verwechselte ihn mit Futter, tauchte auf und schnappte gierig nach dem Ball.

Fisch-Klau kostet Schwartzel Strafschlag

Weil Schwartzel den Ball, unabhängig vom Fisch, nicht mehr weiterspielen konnte, erhielt er einen Strafschlag. Das siebte Loch beendete er mit einem Bogey – und einem Erlebnis, das er wohl nie vergessen wird.

What’s the rule on this one? A fish steals a golf ball! Seriously this has to be a first. It’s in a hazard, but also may have been playable. Can he replace it in the hazard since it is animal interference?Or since it’s a hazard, too bad? pic.twitter.com/pF7xewnpqh

Möwe versenkt Lowerys Golfball