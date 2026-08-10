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LIV-Kuriosum: Fisch schnappt Schwartzel den Ball auf Trumps Platz

Kurios: Fisch verschlingt Ball

Der Südafrikaner Charl Schwartzel spielt einen Bogey, den er wohl nie vergessen wird. Die Golf-Welt lacht.
Charl Schwartzel bekam nach einem misslungenen Schlag den Ball nicht mehr zurück
Charl Schwartzel bekam nach einem misslungenen Schlag den Ball nicht mehr zurück
© IMAGO/UPI Photo
SID
Der Südafrikaner Charl Schwartzel spielt einen Bogey, den er wohl nie vergessen wird. Die Golf-Welt lacht.

Schnapp, da war er weg! Auf der LIV-Tour ist es für Golfer Charl Schwartzel zu einem Kuriosum gekommen. Bei einem Schlag des Südafrikaners auf Donald Trumps Golfplatz in Bedminster rollte der Ball vom Grün ins Uferbett eines Sees – und wurde zur Beute: Ein Fisch verwechselte ihn mit Futter, tauchte auf und schnappte gierig nach dem Ball.

Fisch-Klau kostet Schwartzel Strafschlag

Weil Schwartzel den Ball, unabhängig vom Fisch, nicht mehr weiterspielen konnte, erhielt er einen Strafschlag. Das siebte Loch beendete er mit einem Bogey – und einem Erlebnis, das er wohl nie vergessen wird.

What’s the rule on this one? A fish steals a golf ball! Seriously this has to be a first. It’s in a hazard, but also may have been playable. Can he replace it in the hazard since it is animal interference?Or since it’s a hazard, too bad? pic.twitter.com/pF7xewnpqh

Möwe versenkt Lowerys Golfball

Zusammenstöße mit Tieren kommen auf den Golfplätzen gelegentlich vor. Etwa in Florida, wo sich bereits Alligatoren auf dem Grün sonnten. Der wohl berühmteste Fall ereignete sich aber 1998 bei der Players Championship. Am 17. Loch schnappte sich eine Möwe den Ball des US-Amerikaners Steve Lowery – und ließ ihn ins Wasser fallen.

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