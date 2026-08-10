Golf-Drama bei Wyndham: Schmid rettet Ticket fürs PGA-Tour-Finale

SID 10.08.2026 • 06:40 Uhr Der 28-Jährige fällt beim letzten regulären Turnier der Saison zwar weit zurück, behauptet aber seinen Platz unter den besten 70 Spielern.

Der deutsche Golfprofi Matti Schmid hat sich trotz eines Einbruchs bei der Wyndham Championship in North Carolina die Teilnahme am Saisonfinale der PGA-Tour gesichert.

Schmid wahrt Top-70-Status

Der 28-Jährige aus Herzogenaurach beendete das Turnier in Greensboro nach einem ordentlichen Start zwar nur als geteilter 72., hielt aber eine Woche vor der St. Jude Championship seinen Platz unter den besten 70 Spielern.

Als Ranglisten-69. geht Schmid am kommenden Wochenende in Memphis/Tennessee an den Start. 70 Profis nehmen zunächst daran teil, nach dem Turnier in Memphis wird das Teilnehmerfeld auf 50 Spieler verringert. Bei der Tour Championship vom 27. bis 30. August sind schließlich nur noch die 30 besten Spieler am Start.

Brennan siegt in Greensboro

Schmid hatte in Greensboro nach zwei Runden noch auf dem geteilten vierten Rang gelegen, blieb in den beiden abschließenden Runden aber sieben Schläge über Par und fiel dementsprechend zurück.