Europa verspielt Vorsprung

Trotz eines starken Leistung der Olympiazweiten schaffen die USA beim Solheim Cup den 8:8-Ausgleich.

Auch dank der deutschen Profigolferin Esther Henseleit geht das Team Europa beim Solheim Cup in den Niederlanden mit Siegchancen in den letzten Tag des Duells gegen die USA. Zwar verpassten die Europäerinnen am Samstagnachmittag durch drei Niederlagen in den vier Fourballs eine mögliche Führung, angesichts eines 8:8 ist aber weiter alles möglich.

Henseleit glänzt erneut im Foursome

Henseleit, Olympiazweite von Paris, steuerte am Samstagmittag in den Foursomes an der Seite der Irin Leona Maguire einen Punkt bei. Schon am Tag zuvor hatte das Duo sein Duell gewonnen. Gegen Jennifer Kupcho und Rose Zhang legte Henseleit Maguire am 18. Loch perfekt vor, die verwandelte den Putt zum Sieg. „Ehrlich gesagt habe ich nur versucht, den Ball sauber zu treffen und ihn nach vorne zu bringen. Ich hatte ein bisschen Glück“, sagte Henseleit erleichtert.

Wie schon zum Auftakt am Freitag kam die 27-Jährige nur in den Foursomes, bei denen zwei Teamspielerinnen abwechselnd denselben Ball spielen, zum Einsatz. Drei der vier Duelle entschied Europa für sich und beendete auch die Siegesserie der Weltranglistenersten Nelly Korda mit Allisen Corpuz, die zuvor fünfmal nicht zu bezwingen waren.

Europa gibt Führung in Fourballs her

In den Fourballs, bei denen jede Spielerin den eigenen Ball spielt, vergab Europa dann eine 7:5-Führung. Nur die Schwedinnen Linn Grant und Maja Stark punkteten.

Henseleit hatte vor zwei Jahren ihr Debüt beim Solheim Cup gegeben, damals musste sie mit ihren elf Kolleginnen eine 12,5:15,5-Niederlage in den USA hinnehmen. Deshalb würde den Amerikanerinnen ein Unentschieden zur erfolgreichen Titelverteidigung reichen. Auch die Gesamtbilanz ist für Europa negativ: Sieben Siegen und einem Unentschieden stehen elf Niederlagen gegenüber. Am Sonntag stehen zum Abschluss zwölf Einzel auf dem Programm.

Solheim-Cup-Jubiläum in Nordbrabant

Der Solheim Cup, das Pendant zum traditionsreichen Ryder Cup bei den Männern, findet zum 20. Mal statt. Austragungsort ist der Bernardus-Golfklub in der niederländischen Provinz Nordbrabant.