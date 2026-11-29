Sein fulminanter Albatros war die Grundlage: Der Deutsche konserviert seinen großen Vorsprung bis zum letzten Putt.

Golfprofi Nicolai von Dellingshausen hat seinen zweiten Turniersieg auf der DP World Tour gefeiert. Der 33-Jährige, der mit seinem Albatros auf der zweiten Runde für Aufsehen gesorgt hatte und mit drei Schlägen Vorsprung auf die Schlussrunde gegangen war, stellte den Erfolg am Sonntag mit einer Par-Runde sicher.

Von Dellingshausen, der seinen Premierenerfolg im Vorjahr beim Turnier in Kitzbühel gefeiert hatte, brachte zwei Schläge Vorsprung auf den Dänen Nicolai Höjgaard, Lokalmatador Haydn Barron und den Thailänder Kiradech Aphibarnrat ins Klubhaus. Von Dellingshausen reichte eine 72 am Sonntag mit je zwei Birdies und Bogeys.

Die Grundlage für den Sieg hatte der Düsseldorfer am Freitag gelegt: Auch dank eines seltenen Albatros spielte er eine 64, am 14. Loch benötigte von Dellingshausen statt der vorgesehenen fünf nur zwei Schläge. Anschließend gelang ihm zudem beinahe ein Hole-in-One.