Handball, European League: Gruppengegner von Berlin, Lemgo, Magdeburg stehen fest

Namhafteste Gegner von Magdeburg sind in Gruppe C die Spanier von BM Logrono La Rioja und IK Sävehof aus Schweden. Die Füchse Berlin treffen in Gruppe A unter anderem auf den zehnmaligen Meister Pfadi Winterthur aus der Schweiz und Fenix Toulouse aus Frankreich. "Das ist auf jeden Fall eine spannende Gruppe", sagte Berlins Sportvorstand Stefan Kretzschmar: "Rundum gibt es keinen leichten Gegner in dieser Gruppe, die eine tolle Herausforderung für uns sein wird."