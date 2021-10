Handball: Bob Hanning verabschiedet sich offiziell vom DHB

Bob Hanning trat überraschend schlicht auf, stach aber trotzdem heraus. Bei seinem Abschied vom Deutschen Handballbund trug er eine schwarze Kapuzenjacke und eine weiße Hose, was noch immer exotisch aussah zwischen den vielen Anzugträgern beim Bundestag in Düsseldorf, aber eben nicht so farbenfroh, wie es die Handball-Familie von Hanning gewohnt war. Mit dem Abgang des schillernden Vizepräsidenten beginnt eine neue Zeitrechnung beim DHB, eine weniger bunte.